Ayşegül Yıldız'dan Aydemir Akbaş'a sürpriz ziyaret

Aydemir Akbaş, 25 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kansere yakalandığını duyurmuştu:

Geçtiğimiz yıllarda gırtlak kanserini yenen sanatçıya, daha sonra kolon ve bağırsak kanseri teşhisi konulmuştu. Akbaş, "Kanserden yırttım! Doktorum da bana şaşırdı; '90'a 95'e kadar yolun var' dedi" açıklamasında bulunmuştu.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi ve kızı Elif Ada'nın annesi olan Ayşegül Yıldız, Aydemir Akbaş’a sürpriz bir ziyarette bulundu. Yıldız, ünlü oyuncuyla birlikte çekilen bir kareyi Instagram hesabında şu notla yayınladı:

''Aydemir abiyle buluştuk. Bazı sıkıntılar olsa da inanıyorum ki bunlar da geçecek inşallah. Her şeyden uzun uzun konuşup, dünyayı kurtardık. Kâh güldük, kâh hüzünlendik.''

''O her zamanki gibi, yerinde duramayan ateş böceği gibiydi yine. Bu sıkıntılı ve zor zamanlardan geçerken onu görmek iyi geldi. Özlemiş, özlemişim.''

87 yaşındaki sanatçı, Ayşegül Yıldız'a, "Ayağına sağlık. Çok mutlu ettin, var ol" yorumuyla teşekkür etti.