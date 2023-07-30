İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin bikinili pozu şaşırttı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, hamilelik müjdesinin ardından mavi bikinisiyle şezlongta keyif yaparken çekilen fotoğraflarını paylaştı. Şefkatli'nin fit görüntüsü takipçilerinin dikkatini çekti ve hamile olduğuna inanmayan yorumlar yapıldı.

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin bikinili pozu şaşırttı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde gelini Yasemin Şefkatli' nin ikiz bebek beklediği müjdesini vermişti. Konuyla ilgili yorum yapmayan Şefkatli, bikini pozlarını paylaştı. Şefkatli' nin fit görüntüsü dikkat çekti.

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"2 BUÇUK AYLIK HAMİLE"

İdo Tatlıses, 2021 yılında sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses Beyaz Magazin programında açıklama yapmış, gelini Yasemin'in hamileliğiyle ilgili müjdeli haberi vermişti.

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İkiz torun sahibi olacağını söyleyen Tatlıses; "Yasemin, ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz." demişti.

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MAVİ BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmayan Yasemin Şefkatli, mavi bikinisiyle şezlongt keyifi yaptığı anları yayınladı. Göbeğini tam da açık bırakmayan Şefkatli'nin fit hali takipçilerinin dikkatini çekti. Ünlü isme övgü yağarken "Bu nasıl hamile? Hiç karnı çıkmamış" tarzında yorumlar yaptı.

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