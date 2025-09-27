İbrahim Üzülmez 2'de 2 yaptı, Esenler'in serisi sona erdi

İbrahim Üzülmez 2'de 2 yaptı, Esenler'in serisi sona erdi

Iğdır FK, İbrahim Üzülmez yönetiminde çıktığı ikinci maçı da kazandı. Bu sonuçla Esenler Erokspor'un 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Esenler Erokspor, Alagöz Holding Iğdır FK'yı konuk etti.

Iğdır FK, 7. dakikada Ahmet Engin ve 9. dakikada Koita'nın golleriyle 2-0 öne geçti.

25. dakikada ağları havalandıran Esenler Erokspor oyuncusu Kayode farkı bire indirdi.

Ev sahibi ekip 51. dakikada Recep Niyaz'la 2-2 beraberliği yakaladı.

56. dakikada topu ağlarla buluşturan Fofana, Iğdır FK'ya galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Iğdır FK 14 puana yükseldi. Esenler Erokspor ise 16 puanda kaldı.

5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

İlk haftada Adana Demirspor'la berabere kalan Esenler Erokspor, ikinci haftada Van Spor FK'ya 1-0 yenilmişti.

İstanbul ekibi sonrasında Serik Spor'u 5-0, Ümraniyespor'u 2-0, Hatayspor'u 4-1, Manisa FK'yı 4-3, İstanbulspor'u 5-0 mağlup etmişti.

Iğdır FK ise yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez'le çıktığı ikinci maçtan da galip ayrıldı.

Üzülmez'in takımında başında olduğu ilk maçta Iğdır FK sahasında Hatayspor'u 4-2 yenmişti.

