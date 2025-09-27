İbrahim Üzülmez 2'de 2 yaptı, Esenler'in serisi sona erdi

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Esenler Erokspor, Alagöz Holding Iğdır FK'yı konuk etti.
Iğdır FK, 7. dakikada Ahmet Engin ve 9. dakikada Koita'nın golleriyle 2-0 öne geçti.
25. dakikada ağları havalandıran Esenler Erokspor oyuncusu Kayode farkı bire indirdi.
Ev sahibi ekip 51. dakikada Recep Niyaz'la 2-2 beraberliği yakaladı.
56. dakikada topu ağlarla buluşturan Fofana, Iğdır FK'ya galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla Iğdır FK 14 puana yükseldi. Esenler Erokspor ise 16 puanda kaldı.
5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ
İlk haftada Adana Demirspor'la berabere kalan Esenler Erokspor, ikinci haftada Van Spor FK'ya 1-0 yenilmişti.
İstanbul ekibi sonrasında Serik Spor'u 5-0, Ümraniyespor'u 2-0, Hatayspor'u 4-1, Manisa FK'yı 4-3, İstanbulspor'u 5-0 mağlup etmişti.
Iğdır FK ise yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez'le çıktığı ikinci maçtan da galip ayrıldı.
Üzülmez'in takımında başında olduğu ilk maçta Iğdır FK sahasında Hatayspor'u 4-2 yenmişti.