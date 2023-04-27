İbrahim Üzülmez Arda'ya sahip çıktı

1. Lig'de Eyüpspor'la şampiyonluk mücadelesi verdikten sonra takımla yollarını ayıran İbrahim Üzülmez, A Spor'da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İbrahim Üzülmez Arda'ya sahip çıktı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

zülmez Eyüpspor'da başta oyuncular olmak üzere herkesin özeleştiri yapması gerektiğini belirterek şu sözleri kullandı:
Oyuncular özeleştiri yapmıyor. Oyuncular geliyor ve parasını kazanıyor ama sen kazandığının karşılığını vermen için gayret göstermen gerekiyor. 53 puan almışız, takım ikinci sırada, 3. sıradaki Rizespor'la 4 puan fark var. Bir maç kaybetmede hocayı neden eleştiriyorsun. İbrahim Üzülmez ayrıldı, takım bir adım geride.
Eyüpspor taraftarının kendilerine destek vermediğini ancak yeni teknik direktör Arda Turan'a destek olmaları gerektiğini belirten Üzülmez, "Eyüpspor taraftarına kırgınım, bizlere destek vermediler. Şimdi Arda Turan'a versinler, şampiyon olsunlar. Murat Başkan yatırımlarının çalışmalarının karşılığını alsın istiyorum" ifadelerini kullandı.
"ÖYLE BİR KARAKTERİ YOK"

Görevini bırakmadan önce 'Ben buradayken kulüple görüşen hocalar var, biliyorum' sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Üzülmez, "Ben görevdeyken bahsettiğim isim Arda Turan değildi. Kulağıma geldi, isim vermek istemiyorum. Arda onu yapacak karakterde bir insan değil zaten. Futbol camiası kolay bir camia değil, bir takımda bir hoca bıraktığı zaman telefonlar çalıyor. Bir takımın başında hoca varken bunların olmaması gerektiğini düşünüyorum. Hakemleri eleştiriyoruz ya, futbol camiası olarak hepimizin kendimizi eleştirmemiz gerekiyor. Yaptığım açıklama ne kadar doğru bilmiyorum ama onu yapmam gerekiyordu. Takıma bir mesaj vermem gerekiyordu. Oyuncu da acaba hoca gidiyor mu diye merak eder. Oyuncu sahanın içinde cin gibi değil de sahanın dışında cin gibi hepsi" dedi.

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