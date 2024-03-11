İbrahim Üzülmez ateş püskürdü. Mert Hakan Yandaş'a olay sözler

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Fenerbahçe'ye 4-1 yenildikleri maçta kırmızı kart görmüştü.

Üzülmez, karşılaşmada yaşananlarla ilgili konuştu ve şunları söyledi:

"Dünden beri yapılan bu algıyı Pendikspor Teknik Direktörü olarak kabul etmiyorum. Benim oyuncularım Kadıköy'de terinin son damlasına kadar mücadele etti, hepsine teşekkür ediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum.

Maç sonunda İsmail hocanın da hakem üzerinden yaptığı açıklamalara anlam veremiyorum. Benim şu anda 4 tane ilk 11 oyuncum MR için hastanede. Haftaya oynayacağım İstanbulspor maçında Ndiaye'nin Murat Akça'nın Gökcan'ın oynamama ihtimali var. Sanki Kadıköy'e yatmaya gelmişiz, hakem bizi desteklemiş gibi bir algı yapılıyor. Bunu kabul etmeyeceğim.

Dzeko'nun kaşı açılıyor, 6 dakika saha içinde tedavi yapılıyor. Hakem dışarı alsa 10 kişi oynamak zorunda kalacaklar. Hakem buna izin vermiyor. Mert Hakan'ın yaptıklarına, söylediklerine bütün maç göz yumuyor. Welinton'un atılması asla doğru değil. 10 kişi bırakılıyoruz.

Üzerine VAR'da net kanıtı olmayan bir penaltı veriliyor. Takımımın emekleri, mücadelesi görmezden geliniyor ama sorsanız Fenerbahçe hakemden şikayetçi. Pendikspor dün akşam kaybetmemiştir, kazanmıştır. Kadıköy'de Fenerbahçe ilk net pozisyonu 55. dakikada buluyor. Bu konuşulmuyor. Hakem 11 dakika uzatma verip 15 dakika oynatıyor, Fenerbahçe'ye istediği süreyi veriyor, bu konuşulmuyor.

Mert Hakan mükemmel bir gol attı, tebrik ederim. Ama bir büyük takım oyuncusuna yakışan şey o golden sonra gidip topu alıp orta sahaya götürüp bir an önce oyunu başlatmaktır. Gelip benim önümde kulübemde böyle bir şey yapması etik değil, ahlaki değil. Hadi haftaya aynı şeyi Trabzon kulübesine yapsın, hadi haftaya hakeme Trabzon'da buradan çıkamazsın desin ben de onu tebrik edeyim."

