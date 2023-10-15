Ibrahimovic'ten Tonali'ye destek: Yardım etmeliyiz

Bahis skandallarıyla gündem olan Sadio Tonali'ye eski takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic'ten destek geldi.

Ibrahimovic'ten Tonali'ye destek: Yardım etmeliyiz

Son günlerde İtalya'da ortaya çıkan bahis skandalında ismi geçen Newcastle United'da forma giyen İtalyan yıldız Sandro Tonali geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "kumar bağımlısı" olduğunu ve bu yüzden psikolojik yardım alacağını açıklamıştı.

Bu konu üzerine eski takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic'de açıklamada bulundu.

Ibrahimovic'in açıklamaları şu şekilde;

-Bu hikaye hakkında çok az şey biliyorum, onun hakkında hiç tuhaf bir şey fark etmedim. Ama bazı şeyleri bilmeden yargılamamalısın. Eğer gerçekten kumar problemi ona yardım etmeliyiz çünkü kumar bağımlılığı bir uyuşturucu gibi. Bende kendi paramla kumar oynadım çünkü herkes kendi parasıyla istediğini yapabilir.

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