İç Anadolu’daki o ilin insanlarının en çok neden öldüğü belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ait ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre, Kayseri’de yaşamını yitirenlerin önemli bir kısmının dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

TÜİK verileri, kentte ölümlerin yaklaşık %36’sının kalp krizi, inme ve diğer dolaşım sistemi kaynaklı rahatsızlıklardan kaynaklandığını gösterdi. Bu oran, Kayseri’yi Türkiye’de dolaşım sistemi hastalıklarının en düşük ölüm oranına sahip illerden biri olmasına rağmen, hala ciddi bir halk sağlığı sorunuyla karşı karşıya bıraktı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

The Lancet dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, dolaşım sistemi hastalıkları dünya genelinde ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldı.

Araştırma, iskemik kalp hastalıklarının (%42,4) ve serebrovasküler hastalıkların (%18,6) dolaşım sistemi ölümlerinin ana alt nedenleri olduğunu ortaya koydu.

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YEREL VE KÜRESEL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Baş Danışmanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dolaşım sistemi hastalıklarının önlenmesi için erken teşhis ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekti.

Ghebreyesus, “Toplumların bilinçlendirilmesi ve düzenli sağlık taramaları, bu hastalıkların yükünü azaltabilir” dedi.

Uzmanlar, “Kayseri’de dolaşım sistemi hastalıklarının bu denli yaygın olmasında, sadece bireysel faktörler değil, sağlık hizmetlerinin kırsal alanlara yeterince ulaşamaması da etkili. Mobil sağlık tarama üniteleri ve bilinçlendirme programları artırılmalı” dedi.

DOLAŞIM HASTALIKLARIYLA İLGİLİ DETAYLAR...

Dolaşım sistemi, kalp, damarlar ve kanın birbiriyle uyum içinde çalıştığı, vücudun hayatta kalması için kritik bir ağdır. Oksijen, besin maddeleri ve hormonları dokulara taşıyarak atık maddelerin uzaklaştırılmasını sağlar. Ancak bu sistem, çeşitli hastalıkların hedefi olabilir ve bu durum genel sağlığı ciddi şekilde etkileyebilir.

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En yaygın dolaşım sistemi hastalıklarından biri aterosklerozdur. Bu rahatsızlık, atardamar duvarlarında yağ, kolesterol ve diğer maddelerin birikmesiyle plak oluşumuna yol açar. Zamanla damarları daraltarak kan akışını kısıtlar ve kalp krizi veya inme riskini artırır. Hipertansiyon (yüksek tansiyon) ise bir diğer sık görülen sorundur. Damar duvarlarına sürekli yüksek basınç uygulanması, kalp ve damarları zorlayarak kalp yetmezliği, böbrek hasarı veya anevrizma gibi komplikasyonlara neden olabilir.

Koroner arter hastalığı, kalbi besleyen damarların daralması veya tıkanmasıyla ortaya çıkar ve göğüs ağrısı (anjina) veya kalp krizine yol açabilir. Kalp yetmezliği ise kalbin vücudun ihtiyaçlarını karşılayacak kadar kan pompalayamaması durumudur; nefes darlığı ve yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösterir. Ayrıca, aritmiler (düzensiz kalp atışları) kalbin ritmini bozarak çarpıntı, bayılma veya ani kardiyak arrest gibi ciddi sonuçlar doğurabilir.

Bu hastalıkların çoğu, genetik yatkınlık, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı, sigara kullanımı ve stres gibi faktörlerle ilişkili. Önlem olarak, dengeli beslenme, düzenli egzersiz, sigaradan uzak durma ve stres yönetimi büyük önem taşır. Ayrıca, düzenli sağlık kontrolleri ve erken teşhis, bu hastalıkların etkilerini azaltmada kritik rol oynar.

Dolaşım sistemi hastalıkları, modern yaşamın getirdiği risklerle giderek yaygınlaşsa da, bilinçli yaşam tarzı seçimleriyle bu riskler önemli ölçüde azaltılabilir. Kalp ve damar sağlığını korumak, uzun ve sağlıklı bir yaşamın anahtarı.