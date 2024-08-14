İç hatlarda hiç yolcu gitmeyen 4 havalimanı

Sivil havacılık platformu HavaSosyalMedya, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) yolcu sayısı verilerini paylaşarak, 'en az iç hat yolcusunun seyahat ettiği havalimanları'nı açıkladı.

Verilere göre, temmuz sonu itibariyle Türkiye'de en az iç hat yolcusunun seyahat ettiği havalimanları belli oldu.

Buna göre iç hatlarda hiç yolcu gitmeyen havalimanları; Balıkesir, Uşak, Çanakkale ve Eskişehir oldu.

İŞTE O HAVALİMANLARI VE YOLCU SAYILARI:

- Balıkesir Merkez -> 0 yolcu

- Çanakkale Gökçeada -> 0 yolcu

- Uşak -> 0 yolcu

- Kocaeli Cengiz Topel -> 362 yolcu

- Zonguldak Çaycuma -> 16.230 yolcu

- Tekirdağ Çorlu -> 18.112 yolcu

- Zafer Bölgesel -> 22.323 yolcu

- Isparta -> 32.248 yolcu

- Kastamonu -> 35.497 yolcu

- Siirt -> 41.883 yolcu

- Sinop -> 49.637 yolcu

- Amasya Merzifon -> 73.382 yolcu

- Hakkari -> 84.097 yolcu

- Tokat -> 93.426 yolcu

- Eskişehir -> Sadece dış hat uçuşları yapılıyor. İç hat yolcu sayısı 0