Icardi Arjantin'in gündemine oturdu: Yaramaz çocuk kahraman oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Bu sezonki Şampiyonlar Liginde karşılaştıkları Kopenhag maçında golle buluşamasa da Manchester United karşısında galibiyet golünü atan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, ülke basınının manşetlerini süsledi.

Arjantin'in en köklü gazetelerinden La Nacion, Icardi'nin 2 sezondur gösterdiği performans ve Man. United'ı yıktığı golle ilgili, “Yaramaz çocuk kahraman oldu” manşetini attı.

Haberde şu ifadeler yer aldı: "Galatasaray'dan Old Trafford'da büyük galibiyet. Yaramaz adam kahraman oldu. Icardi penaltıyı kaçırdı ama 4 dakika sonra galibiyet golünü attı. 30 yaşındaki Rosariolu intikamını aldı. Savunmanın kötü bir şekilde durduğunu fark etti, Onana ile birebir mücadele ederek aşırtma bir vuruş yaptı takımına 3 puanı aldırdı. Bu gol, Galatasaray'ın Bayern Münih'le yarışmasını sağladı."