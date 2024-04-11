Icardi Fenerbahçelileri neden alkışladığını itiraf etti. Asıl niyeti ortaya çıktı

Kaynak: Fanatik
Icardi Fenerbahçelileri neden alkışladığını itiraf etti. Asıl niyeti ortaya çıktı
Icardi Süper Kupa'da yaşananlar sonrası yakın arkadaşlarına itirafta bulundu.

Şanlıurfa’da oynanan Süper Kupa finalinde ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

11 Nisan Stadı’nda oynanan mücadeleye TFF’yi protesto etmek adına U19 takımı ile çıkan Fenerbahçe Icardi’nin 1. Dakikadaki golü sonrası sahadan çekildi.

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Sarı-lacivertli futbolcuların sahadan çekildiği sırada Mauro Icardi’nin onları alkışlaması ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Olaydan günler geçtikten sonra yakın çevresi ile konuşan Arjantinli yıldız onları neden alkışladığını açıkladı.

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Icardi onları alkışlaması hakkında "Benim sahadaki oyunculara karşı olumsuz bir tavrım ve davranışım asla olamaz. Onlar kendilerinden isteneni yaptılar, diğeri farklı bir konu. Ben sadece gençleri alkışlamak istedim" dedi.

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