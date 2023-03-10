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Galatasaray'ın Icardi planı belli oldu. Fransa'ya dönmesin diye formül bulundu

Galatasaray, takımın yıldızı Mauro Icardi'yi takımda tutmak için düğmeye resmen bastı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 10:11
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Icardi Fransa'ya dönmesin diye Galatasaray devreye girdi

Galatasaray'ın Icardi planı belli oldu. Fransa'ya dönmesin diye formül bulundu
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Paris-Saint Germain'den kiralanan ve sezon sonunda Fransız ekibine dönecek Arjantinli golcünün yüksek maliyetini karşılamak için çeşitli formüller üzerinde duruluyor.
Sabah'ın haberine göre PSG'nin yaklaşık 15 milyon euro talep ettiği 30 yaşındaki yıldız oyuncu için pazarlık masasına oturulacak. Rakamı daha aşağı çekmeye uğraşacak Aslan, takımdan ayrılması muhtemel isimlerden elde edeceği bonservis bedeline güveniyor.
PAZARLIĞA AÇIK
Sezon sonu için Nelsson ve Boey'e ciddi taliplerin olduğu sarı-kırmızılılar, yüksek bir bonservis elde etmeyi planlıyor. Bu paranın bir kısmı İcardi'nin bonservisine gidecek. Kiralık geldiği Galatasaray'da huzuru bulan ve PSG'den kolaylık isteyecek 30 yaşındaki golcü, İstanbul'da mutlu olduğunu yöneticilere bildirdi. Takımda kalmak istediğini vurgulayan Mauro İcardi ayrıca yıllık maaşında da pazarlığa açık olduğunu iletti.
5 MİLYON CİVARINDA
Galatasaray'ın İcardi için düşündüğü yıllık ücret yaklaşık 5 milyon euro civarında. Sarı-kırmızılı yöneticiler, bonusları da bu rakamın içine koymak istiyor. Pazarlıklar bu noktadan ilerleyecek. İcardi ise bonuslarla daha yüksek bir kazanç bekliyor.

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