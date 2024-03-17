Icardi golleri attı Wanda Nara arabada verdiği pozla olay yarattı

Kaynak: Haber Merkezi
Icardi golleri attı Wanda Nara arabada verdiği pozla olay yarattı
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi Kasımpaşa maçına Wanda Nara da sosyal medyaya damga vurdu.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Kasımpaşa-Galatasaray maçında Mauro Icardi şov vardı.

Penaltı kaçırmasına rağmen mücadeleyi 2 golle tamamlayan Arjantinli yıldız, karşılaşmaya damga vuracak bir performans sergiledi.

Icardi; Kasımpaşa maçına damga vururken eşi Wanda Nara da yayınladığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı.

Zaman zaman neredeyse çıplak pozlara da imza atan Wanda Nara son olarak arabanın üzerinde poz verdi. Kalça kısmını açık bırakan bir kıyafet seçimi yapan Wanda'nın o halini görenler şaştı kaldı.

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