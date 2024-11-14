Icardi hakkında soruşturma iddiası: Galatasaray’dan açıklama geldi

Galatasaray, kulübün sosyal medya hesabından Mauro Icardi'yle ilgili bir açıklama yayınladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Icardi hakkında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadeleri yer aldı.

Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir.



Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur.



Galatasaray Spor… pic.twitter.com/NKeUq21FeW — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 14, 2024

NE OLMUŞTU?

Arjantin basınında yer alan haberlerde Mauro Icardi'nin Wanda Nara'ya şiddet uyguladığına ve "Kadına şiddet" suçundan soruşturma açıldığı iddia edilmişti.



Icardi'nin Wanda Nara ile şiddetli bir tartışma yaşadığı belirtilirken bu tartışma sonrası Wanda Nara'nın avukatlarının Icardi hakkında yasal işlem başlattığı öne sürülmüştü.