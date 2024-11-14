Icardi hakkında soruşturma iddiası: Galatasaray’dan açıklama geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Icardi hakkında soruşturma iddiası: Galatasaray’dan açıklama geldi

Galatasray’ın yıldızı Icardi hakkında ayrıldığı eşi Wanda Nara’ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı yönünde çıkan iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Galatasaray’dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Galatasaray, kulübün sosyal medya hesabından Mauro Icardi'yle ilgili bir açıklama yayınladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Icardi hakkında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Arjantin basınında yer alan haberlerde Mauro Icardi'nin Wanda Nara'ya şiddet uyguladığına ve "Kadına şiddet" suçundan soruşturma açıldığı iddia edilmişti.

Icardi'nin Wanda Nara ile şiddetli bir tartışma yaşadığı belirtilirken bu tartışma sonrası Wanda Nara'nın avukatlarının Icardi hakkında yasal işlem başlattığı öne sürülmüştü.

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