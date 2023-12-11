Icardi sağlık durumunu açıkladı: Enjeksiyon ile oynuyorum

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında yarın TSİ 23.00’te Parken Stadı’nda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile oynayacak. Bugün İstanbul’da öğle saatlerinde yaptığı antrenmanın ardından Danimarka’ya giden sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk ile Mauro Icardi, maçın oynanacağı stadyumda basın toplantısı düzenledi.

Yarınki maçta iyi mücadele edeceklerini ifade eden Icardi, "İyi bir maç çıkarma fırsatımız var. Burada tarih yazma fırsatımız var. Gruplardan çıkıp da buraya gelmeden yapmak istediğimiz buydu. Bu takımın potansiyelini biliyoruz. Biz de bütün kalite ve her şey var. Oynadığımız maçlarda da bunu gördünüz. Umuyoruz ki yarın istediğimiz amaca ulaşabileceğiz ve bunun için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

''ÇOK İYİ BİR ŞEKİLDE HAZIRLANDIK''

Şampiyonlar Ligi maçlarında her takıma karşı iyi oynadıklarını hatırlatan Icardi, "Potansiyelimizin farkındayız. Oyuncularımızın ve takımımızın nasıl bir seviyede olduğunu, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığımız maçlarda da gösteriyoruz ki biz karşımıza gelen büyük takımlarla mücadele edebiliyoruz. Herkesle baş başa çekişebiliyoruz. Yarın da yapmamız gereken günün sonunda bu. Çok iyi bir şekilde hazırlandık. Çok önemli maç ve ölümüne oynamamız gerekecek. Bir sonraki seviyeye geçebilmemiz için kazanmamız gerekiyor, buraya bunun için geldik" ifadelerini kullandı.

''HAKEM ORSATO İLE İYİ İLİŞKİMİZ VAR''

Kopenhag - Galatasaray maçını yönetecek hakem Daniele Orsato ile ilgili geçmişte yaşanan olayın hatırlatılması üzerine Icardi, "Benim hakem Orsato ile hiçbir problemim yok. Çok uzun yıllar öncesinden tanıyorum. Yıllarca Kaptan olarak ilişki kurma durumum oldu. Çok iyi bir ilişkimiz vardı. Her oynadığım maçta selamlaşıyorum. Bütün İtalyan hakemlerle çok iyi bir ilişkim var. Maçta gelişen bir detay olduğunu hatırlıyorum, eminim ki bu kadar önemli bir maçta da görev aldığı için çok yüksek seviyede olduğunu gösteriyor. Eminim ki yarın da bunu gösterecektir" dedi.

''HEPİMİZ İNANILMAZ BİR MAÇ OYNAMALIYIZ''

Sağlık durumu ile ilgili sorulan soruya Icardi şu yanıtı verdi:

"Günün sonunda futbol 11’e 11 oynanıyor. Sadece Mauro Icardi, Galatasaray için oynamıyor. İnanıyorum ki hepimiz inanılmaz bir maç oynamalıyız. Takım için oynamak zorunda. Zaten ondan sonra hem takım başarısı hem de bireysel başarı geliyor. Rakibimiz çok iyi oynuyor. Hepimizin bildiği gibi enjeksiyonla oynuyorum. Bu demek değildir ki, elimden geleni yapmayayım, sahanın içinde yer alan tüm arkadaşım gibi."