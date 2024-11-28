Icardi Wanda Nara’yı çabuk unuttu! Galatasaray’ın süperstarı yeni aşka yelken açtı

Mauro Icardi, sağ diz ön çapraz bağında kopukluk ve menisküs hasarı nedeniyle sezonu kapatmıştı. Ülkesi Arjantin’de ameliyat olacak olan Icardi, özel hayatıyla da gündem oluyor.

Icardi, hayat arkadaşı Wanda Nara’nın Rapçi L - Gante aşk yaşamaya başlamasıyla zor günler yaşamıştı.

ICARDI AVUKATI İLE AŞK YAŞIYOR

İtalyan basının haberine göre; Icardi, Wanda Nara ile boşanma davasını yürüten avukatı Angela Burgos ile aşk yaşıyor.

Arjantinli yıldız futbolcunun, Kolombiyalı avukatı ile aşk yaşadığı kaydedildi. Icardi ve Burgos, bu iddialar karşısında henüz bir açıklama yapmadı.