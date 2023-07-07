Icardi'nin arkasından Jesus çıktı

Galatasaray'ın Mauro Icardi'yle bir türlü anlaşamamasının nedeninin Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jesus olduğu ortaya çıktı.

Icardi'nin arkasından Jesus çıktı

Galatasaray şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'yi takımda tutmak istese de henüz anlaşmaya varamadı.

Sarı kırmızılı kulüp Icardi'nin bonservisini elinde tutan Paris Saint Germain'le de yapılan görüşmelerde şu ana kadar sonuç alamadı.

Icaardi'nin kafasını karıştıran kişinin ise Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Jorge Jesus olduğu ortaya çıktı.

Fanatik'in Winwinallsports'a dayandırdığı haberine göre; Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımının başına geçen Jesus'un yönetimden Mauro Icardi'nin mutlaka kadroya katılmasını talep ettiği belirtildi.

Santrfor transferi isteyen Portekizli teknik adamın hedef olarak da Mauro Icardi'yi gösterdiği ileri sürüldü.

Bir başka Suudi ekibi Al Shabab'ın da Mauro Icardi için PSG'ye 20 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edilmişti.

Al Shabab'nın Mauro Icardi'ye ise 2 yıl için 80 milyon euro teklif ettiği belirtilmişti.

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