Icardi'nin neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Rest çekip soyunma odasına gitmişti

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Sparta Prag'ı konuk eden temsilcimiz Galatasaray, Prag'ı 3-2'lik skorla yenmeyi başardı.

Mücadeleyi 1 gol ve 2 asistle tamamlayan, maçın adamı olan Mauro Icardi'nin mutsuz halleri sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

GOL ATTI SEVİNMEDİ!

Maçın 90+1. dakikasında attığı golle galibiyeti getiren Arjantinli, attığı golde klasikleşen gol sevincini yapmadı.

Ayrıca Arjantinli yıldız, son düdüğün ardından taraftarın üçlü çektirme talebine rağmen direkt soyunma odasının yolunu tuttu.

30 yaşındaki golcü, sosyal medyadan herhangi bir paylaşım da yapmadı.

Taraftarlar da bu durum sonrası Icardi'nin sosyal medyasına akın ederek 'Neden mutsuzsun?' sorularını sordu.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!

Mauro Icardi'nin saha içindeki performansı ile ilgili olumsuz yorumların oyuncuyu etkilediği öne sürülmüştü.

Ancak Galatasaray Kulübü, Icardi'nin mutsuzluğunun sebebinin özel bir nedeni olduğunu, kulüple alakası olmadığını bildirdi.

Icardi'nin takım arkadaşları ve teknik heyetle ilgili de bir sorunu bulunmuyor.

Eşi Wanda Nara'nın rahatsızlığından dolayı coşkularını bastırdığı iddiaları ön plana çıktı.

Yönetim ise Icardi'nin özel hayatına karışmak istemiyor.

Icardi'nin sosyal medyadan yaptığı son paylaşımda 'İnzivaya çekilme' mesajı vermesi bu iddiaları güçlendirdi.

İTALYA İDDİALARI

Son dönemde İtalyan basınında çıkan haberlere göre ise Icardi'nin İtalya'ya dönmek istediği iddia edilmişti.

Inter ve Juventus'un Icardi ile ciddi bir şekilde ilgilendiği yazılmıştı.

Icardi'nin 2026 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro.