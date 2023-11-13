Icardi'ye hakemin verdiği penaltı cevabı ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.

Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Rivas ve Lamkel Ze kaydetti.

Galatasaray'ın tek golü ise Zaha'dan geldi.

Öte yandan Karşılaşmanın son saniyelerinde Galatasaray'ın korner kullandığı esnada Icardi, ayağının basıldığını göstererek penaltı istedi.

Hakem Bahattin Şimşek- Icardi arasındaki diyalog ortaya çıktı.

İşte o diyalog;

Mauro Icardi: Ayağıma basıldı. Aynen bu şekilde, (hareketi göstererek) penaltı yok mu?

Bahattin Şimşek: Ben gördüm, pozisyona yakındım. VAR hakemleri de inceledi. İtiraz etmene gerek yok.