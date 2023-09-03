Icardi'ye verilen penaltı haklı mı: Hangisi doğru hocam?

Gaziantep FK-Galatasaray maçının 72. dakikasında Icardi yerde kalmış, hakem de penaltı vermişti. Bu karara Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar'dan iki farklı yorum geldi.

Icardi'ye verilen penaltı haklı mı: Hangisi doğru hocam?

Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 yendiği maçtaki penaltı kararına iki hakem hocasından iki farklı görüş geldi.

Maçın 72. dakikasında Icardi, Gaziantep FK ceza alanında yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan da penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Icardi topu ağlara yolladı.

Peki penaltı kararı doğru muydu?

İki eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar'dan bu pozisyona gelen yorumlar farklı oldu.

Erman Toroğlu A Spor'daki programda, "Icardi topla rakip arasına giriyor. Yandan girdiği için rakibi Icardi'yi göremiyor. Karar doğru" dedi.

Ahmet Çakar ise Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Hakem Ali Şansalan, G.Saray'ın attığı ama VAR'dan gelen el uyarısı ile iptal ettiği golde haklı. Ofsayt diye iptal edilen ve yine ofsayt diye iptal edilip VAR yardımı ile verilen golde de haklı. Ama penaltıda enteresan bir durum var. G.Antepli oyuncu İcardi'ye müdahalesini yaptığı anda aslında İcardi de sol eli ile rakibin suratına darbe vuruyor. Adeta aynı anda karşılıklı fauller var. VAR'ın yerinde olsam, bu kararını gözden geçirmesi için Şansalan'ı kenara davet ederdim."

Peki hangisi haklı?

Hakemler hakkında herkes yorumda bulunurken, iki ünlü ismin görüşlerinin bu kadar farklı olması şaşkınlık yarattı.

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