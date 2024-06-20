İçeriye giren görevli şoke oldu! Biri kadın 2 kişinin cansız bedenini buldu

Olay, Yüksekova İpekyolu Caddesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Sabah saatlerinde binanın koridorlarını temizleyen bir görevli, dördüncü katın bir dairenin kapısının açık olduğunu fark etti.

İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İçeri seslenmesine rağmen yanıt alamayan görevli, içeri girdiğinde iki kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Olayın bildirilmesi üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İNFAZ MI İNTİHAR MI?

Polis ekiplerinin yaptığı detaylı inceleme sonucunda, silahla vurulan iki kişinin kimlikleri belirlendi. İki kişinin Konya nüfusuna kayıtlı Fatma Bezel (24) ile Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun (31) olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ölenlerin cenazeleri Yüksekova Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.