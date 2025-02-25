İçi dumanla kaplanan uçak acil iniş yaptı! Havada büyük panik

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Delta Hava Yolları'na ait Boeing 717 tipi yolcu uçağı, Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan sonra kabin içinde görülen "pus veya duman" nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

UÇAKTA 94 YOLCU BULUNUYORDU

Delta Hava Yolları ve FAA'nın yaptığı açıklamalara göre, uçağın South Carolina'ya gitmek üzere havalandığı sırada meydana gelen sorun nedeniyle Atlanta'ya dönüş yapıldı. Uçakta 94 yolcu, 2 pilot ve 3 uçuş görevlisi bulunuyordu. Uçak, güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirdi.

YOLCULAR DUMANDAN KORUNMAK İÇİN ELBİSELERİYLE YÜZLERİNİ ÖRTTÜ

Bazı yolcuların sosyal medyada paylaştığı video kayıtlarında, uçaktaki yolcuların, kabindeki dumandan etkilenmemek için baş ve yüzlerini elbiseleriyle örttüğü gözlemlendi. İniş sonrası ise yolcuların kaydırak aracılığıyla uçağı terk ettikleri görüldü.

FAA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Delta yetkilileri, yaşanan sorundan dolayı yolculardan özür dilerken, FAA yetkilileri olayın kaynağını belirlemek amacıyla soruşturma başlattığını duyurdu.

ABD'DE ÜST ÜSTE UÇAK KAZALARI

FAA, 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir yolcu uçağı ile "Black Hawk" tipi bir askeri helikopterin çarpıştığını ve kazada 67 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

FİLADALFİYA'DA HAVA AMBULANSI KAZASI

1 Şubat'ta Philadelphia'da bir hava ambulansının alışveriş merkezi yakınlarına düşmesi sonucu uçaktaki 6 kişi hayatını kaybetti.

KANADA'DA DELTA UÇAĞI TERS DÖNDÜ

17 Şubat'ta ise Delta Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir havalimanına inişi sırasında ters döndü. 80 kişi taşıyan uçaktaki yolculardan 18'i yaralandı.