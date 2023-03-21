21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İçinde hasta varken ambulansı haczettiler

İstanbul'da skandal bir olay yaşandı. Esenyurt Belediyesi’nin ilçedeki yatalak ve diyaliz hastalarını sağlık kurumlarına taşıyan hasta nakil aracına, içerisinde hasta olduğu sırada haciz işlemi uygulandı.  

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 17:55
Takip Et

İçinde hasta varken ambulansı haczettiler

İçinde hasta varken ambulansı haczettiler
+
Aa
-

Bir kamulaştırma davasından dolayı üzerine haciz kaydı konulan Esenyurt Belediyesi’nin hasta nakil aracı, içerisinde hasta varken haczedildi. Belediye adına tescili bulunan 34 ENN 182 resmi plakalı ambülans, bir hastayı İstanbul merkezdeki tam teşeküllü bir hastaneye naklederken, polis ekipleri tarafından durduruldu.

Ekipler, icra borcundan dolayı araçta haciz kararı olduğunu ve trafikten men edilmesi gerektiğini belirterek, cankurtaranı bağladı. Ambulans içerisinde bulunan hasta ise, haciz noktasına çağrılan 112 ekipleriyle hastaneye gönderildi. Esenyurt Belediyesi’nin cankurtaranı çekiciyle yed’i emin otoparkına götürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan belediye yetkilileri; icraya konu olan karara göre, 2017 yılından önce bir şahsın taşınmazının kamulaştırılmasından fiilen kaynaklı alacak davası sebebiyle ambulansa haciz işlemi yapıldığını belirterek, cankurtarana icra konulduğuna ilişkin, belediyeye herhangi bir tebligat gönderilmediğini kaydetti.

“TAKDİRİ HALKIMIZIN VİCDANINA BIRAKIYORUM”

Sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklama yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Belediyemizin hasta nakil ambulansı önceki dönemden kalan kamulaştırma borcu nedeniyle içinde hasta varken haciz edildi! Yanlış duymadınız. Bizler komşularımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışırken, sağlık en temel insan hakkı iken bu yapılan Esenyurtlulara zulümdür. Takdiri halkımızın vicdanına bırakıyorum" dedi. (İHA/DHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
1
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
2
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
3
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?
4
﻿Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?
﻿Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?
﻿Önce meteoroloji sonra valilik uyardı. Sağanak çok kuvvetli geliyor
5
﻿Önce meteoroloji sonra valilik uyardı. Sağanak çok kuvvetli geliyor
﻿Önce meteoroloji sonra valilik uyardı. Sağanak çok kuvvetli geliyor
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
6
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
7
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿İbrahimovic'ten Dünya Kupasına tam puan geldi
﻿İbrahimovic'ten Dünya Kupasına tam puan geldi
﻿İbrahimovic'ten Dünya Kupasına tam puan geldi
﻿CHP’li Köksal’ın babasına son görev
﻿CHP’li Köksal’ın babasına son görev
﻿CHP’li Köksal’ın babasına son görev
﻿Ukrayna'da Rusya ile ilgili isim ve sembol yasağı
﻿Ukrayna'da Rusya ile ilgili isim ve sembol yasağı
﻿Ukrayna'da Rusya ile ilgili isim ve sembol yasağı
﻿Sporcuları taşıyan midibüs takla attı: 11 yaralı
﻿Sporcuları taşıyan midibüs takla attı: 11 yaralı
﻿Sporcuları taşıyan midibüs takla attı: 11 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.