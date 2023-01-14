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Ağzınıza bile sürmeyin. İçindeki bakteriler tuvaletten çok daha fazla

Yapılan araştırmalarda Yapılan araştırmalarda dışarıda sık sık tükettiğimiz bir içeceğin içerisindeki bakterilerin tuvaletten bile fazla olduğu bilgisine ulaşıldı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 16:39
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İçindeki bakteriler tuvaletten çok daha fazla

Ağzınıza bile sürmeyin. İçindeki bakteriler tuvaletten çok daha fazla
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Mynet’te yer alan habere göre; Sevdiğimiz kişilerle oturduğumuz kafelerde çok sayıda hazır yiyecek ve içecek tükettiğimiz vurgulandı. İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmada kafeler ve fast food restoranlarındaki içeceklerin içindeki bakterilerin miktarı mide bulandırdığı bildirildi.

BAKTERİLER İÇİN UYGUN BİR ORTAM SAĞLIYOR

Bir çalışma ayrıca, hepimizin sipariş ettiği içeceğin, bir bardak su veya bir dilim limonlu gazoz gibi en fazla bakteriyi barındırdığını göstermesiyle dikkat çekti.

Araştırmacılar 21 restorandan 76 limon dilimini test ettiler ve yüzde 70'inin veya 53 dilimin bakteri bulaştığını buldular. Bu konudaki en kapsamlı araştırma olmasa da bardağa aldığınız limon diliminin önceden kesilmiş olduğunu ve bu meyvelerin ideal bir ortam olan oda sıcaklığında plastik kaplarda bekletildiğini de fark edebilirsiniz. Bu da bakteriler için uygun bir ortam sağlıyor.

Araştırma, bu bakterilerin kaynağını net olarak ortaya koymadı ancak bu bakterilerin alkollü içeceklerde yaşayamadığını ve çoğalamadığını ortaya çıkardı.

YETERİ KADAR TEMİZLENMİYOR

Yeni bir çalışmada, kafelerdeki ve fast food restoranlarındaki buzun bakteriler için gerçek bir üreme alanı olduğu kanıtlandı. Bir içeceğin içerisinde ortalama olarak klozetteki sudan daha fazla bakteri var. Bunun nedeni kafelerin ve fast food restoranlarının buz makinelerinin tuvaletlerden daha az temizlenmesinin bir sonucudur.

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Mutfakta
14.01.2023 16:50
ellerimi yıkarım, 2 dakka sonra yine ellerimi yıkarım, yinede içim rahat değil. Hele ev hanımları ise dahada titiz, o yüzden dışarda yemek intihar demektir.  
 
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