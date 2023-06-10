“İçiniz yansın” diyerek Türk kadınlarına hakaretler savurdu. “Hadi oradan şerefsiz”

Sığınmacılarla ilgili yaşanan sorunlar devam ederken sosyal medyada paylaşım yapan bir Suriyeli sığınmacının videosu çok sert tepkilere yol açtı.

Türk kadınlarına hiç çekinmeden hakaret eden Suriyeli sığınmacı, "CHP'li kadınların 4-5 tane kocası var kimse onlara bir şey demiyor. Orijinal kocaları var bir de 4-5 tane ayrı kocaları var" dedi.

Seçimde sandığa giden Suriye kökenli seçmenin yer aldığı haberin bir kısmını alıntılayarak hakaret videosu çeken sığınmacı, AKP'ye oy verdikleri için kötülendiklerini iddia etti.

"CHP'Lİ KADINLARIN 4-5 TANE KOCASI VAR"

Suriyeli sığınmacının videoda söyledikleri şu şekilde:

"Arap kardeşimi AK Parti'ye oy verdiği için kötülüyorsunuz. 4 tane eşini almış oy kullanmaya gitmiş, sizi ne kardeşim. CHP'li kadınlara bir şey söylesenize. CHP'li kadınların 4-5 tane kocası var kimse onlara bir şey demiyor. Orijinal kocaları var bir de 4-5 tane ayrı kocaları var. Ölümüne arabız, ölümüne Reis, çatlayın patlayın. İçiniz yansın."

"HADİ ORADAN ŞEREFSİZ"

Kısa sürede çok sayıda yorum alan videoya en sert tepki Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi.

Videoyu alıntılayan Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Hadi oradan şerefsiz. Sen vatanından kaçıp Türkiye'ye gelip burada Türk kadınlarına hakaret edemezsin. Bu haysiyetsiz tahrikçiyi hemen sınır dışı edin. Zafer Partisi bu ahlaksız ile ilgili hemen suç duyurusunda bulunacak."