İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! 'Narkoçelik-43' operasyonları

Düzenleme: Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! 'Narkoçelik-43' operasyonları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkoçelik-43" operasyonlarında 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 53 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narkoçelik-43" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonların 838 ekip, 2 bin 94 personel, 11 hava aracı ve 29 narkotik dedektör köpeği ile gerçekleştirildiğini ifade eden Yerlikaya, toplamda 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ve 752 bin 261 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, ayrıca 335 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

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