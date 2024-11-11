İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Macaristan’da

Ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Budapeşte Süreci 7. Bakanlar Konferansı için Budapeşte'deyiz. ilk olarak Galiçya Türk Şehitliğini ziyaret ettik. Budapeşte Türk Şehitliğinde Birinci Dünya Savaşı'ndaki Galiçya Cephesinde şehadete eren 480 kahramanımız yatıyor. Her zaman dualarımız şehitlerimiz için. Ruhları şad olsun. Dünya üzerinde 34 ülkede 78 şehitliği bulunan bir ecdadın torunları olarak şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz" dedi.

“Budapeşte Süreci 7. Bakanlar Konferansı” için Budapeşte’deyiz. ilk olarak Galiçya Türk Şehitliğini ziyaret ettik????????



Budapeşte Türk Şehitliğinde Birinci Dünya Savaşı’ndaki Galiçya Cephesinde şehadete eren 480 kahramanımız yatıyor.



Her zaman dualarımız şehitlerimiz için. Ruhları… pic.twitter.com/QBZtq59Ewj — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 11, 2024