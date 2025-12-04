İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da gerçekleştirilen 'Organize Suçlar ve Asayiş Toplantısı' sonrası basın açıklaması düzenledi.

Yerlikaya, son günlerde sıkça konuşulan ve sosyal medyada tanınırlığa ulaşan yasa dışı suç örgütlerine karşı verilen mücadelenin detaylarını paylaştı.

Yerlikaya ,"Şehir eşkıyalığına soyunan, suç işlemeyi kendine hak gören kim varsa karşısında biz varız" dedi.

339 SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Son 2.5 yılda İstanbul'da 205’i KOM, 79’u narkotik ve 55’i siber alanda olmak üzere toplam 339 çete çökertildi. 6 bin 31 şahıs tutuklandı.

Bakan Yerlikaya, suç örgütleri ile mücadele konusunda gelen eleştirileri değerlendirdi. Yerlikaya;

''Sürekli köpürtülen Suç örgütlerine karşı mücadele ediyoruz. Bu yapıların 11 elebaşından 8’i yurt içi ve yurtdışında cezaevlerinde, 3’ü yurt dışında firaridir. Bunlar hakkında kırmızı bülten kararı çıkarttık. Eşkiyaları ülkeye getirme çalışmalarımız devam etmektedir.

11 örgütün 1626 yurt içinde, 65’i yurtdışında cezaevinde. Ayrıca 58 farklı ülkeden 560 şahsın yurtdışından ülkemize iadesini sağladık. Son 2.5 yılda kırmızı bültenle toplam 1270 yabancı şahsı yakaladık. Suçla mücadelede çizdiğimiz vizyon işte budur.''

MOTOSİKLETLE SALDIRI OLAYLARINDA AZALMA VAR

Bakan Yerlikaya son 2 yıl içerisinde motosikletle silahlı saldırı eylemlerinin azaldığına dikkat çekerek, "İstanbul’da 1 Ocak -30 Kasım 2024 motosikletle 50 saldırı meydana gelmişti. Bu yıl 29’a düştü. Ülke genelinde ise 2023 yılında 1735 idi 2024 415’e, bu yıl 213’e düştü. Kaskların altına saklanan o korkaklar bilsin ki o kasklar da onları koruyamayacak" açıklamasını yaptı.

BAKAN SON OLARAK GENÇLERE SESLENDİ

Yerlikaya son olarak gençleri, sosyal medyada kendisine takipçi çekmeye çalışan, örgüte silahlara yönlendirmek isteyen şahıslara karşı da "Gençler, siber dünyanın karanlık dehlizlerinde kaybolmayın, sakın onlara yaklaşmayın" mesajını verdi.