İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Ahmet Özer açıklaması: Şehrin emini terör yandaşı olamaz

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin yerine atanan kayyum tartışmaları üzerine Ali Yerlikaya, "Şehrin emini terör yandaşı olamaz. Terörün siyaseti olmaz sadece mücadele edilir." dedi.

TERÖR ZEHİRDİR, PANZEHİRİDİR HUKUKTUR"

TUSAŞ saldırısına da değinen Ali Yerlikaya, "TUSAŞ saldırısında da gördük ki terörün birliğimize darbe indirmekten başka hedefi yok. Kardeşliğimize pusu kuranlara geçit yok. Omuz omuza mücadele var, sırt sırta vermek var. Tıpkı Çanakkale'de, Malazgirt'te olduğu gibi. terör ile demokrasi bir arada olamaz. Demokratik hiçbir devlette terör yaşatılabilir bir kavram olmamıştır. Terör zehirdir, panzehiridir hukuktur." dedi.

"'ŞEHRİN EMİNİ TERÖR YANDAŞI OLAMAZ"

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasna ilişkin konuşan Yerlikaya, 'Şehrin emini terör yandaşı olamaz. Terörün siyaseti olmaz sadece mücadele edilir.' ifadelerini kullandı.

'Belediye kanunda belediye yöneticilerinin terör üyesi olmaları durumunda karşı karşıya kalacakları durum açıktır.' diyen Yerlikaya, Dünyada terörden en çok canı yanan milletler arasında ilk sırada bizim milletimiz geliyor. Hangi partiden olursa olsun terörle arasına mesafe koyan, milli duruş sergileyen, bu bela ile amasız fakatsız mücadele eden belediye başkanlarının başımızın önünde yeri var. Terörle iltisaklı olanlardan da hesap sormak bizim vazifemiz. Terör örgütleri ile bir olunmaz." şeklinde konuştu.