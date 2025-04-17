İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ‘gereği yapıldı’ dediği isim, Saray’dan çıktı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın "Gereği yapıldı" diyerek tutuklandığını açıkladığı isim iki ay sonra tahliye edilmişti. Ak Gençlik Ocakları Başkanı Ferhat Aydoğan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Oktay Saral’ın Saray’daki ofisinden çıktı.

‘GEREĞİ YAPILDI’ DENİLEN AK GENÇLİK ÜYESİ 2 AY SONRA SERBEST BIRAKILDI

12 Temmuz 2024’de İçişleri Bakanlığı’nın ‘gereği yapıldı’ operasyonunda ismi kullanılarak kimlik kartları düzenleyen şahıslar tespit edilmişti. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ihbarın değerlendirilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucu; E. V. ve aynı araç içerisinde bulunan F. A. adlı şüpheliler suça konu kartlarla birlikte yakalandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; “Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca şahıslar hakkında Nitelikli Dolandırıcılığa Teşebbüs, Belgede Sahtecilik ve Nüfuz Ticareti suçlarından soruşturma açılmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Devlet kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan ve imtiyaz sağlamaya çalışanlara, suç odakları ve suçlulara göz açtırmayacağız” ifadeleri kullanıldı.

GEREĞİ YAPILDI-19



11.07.2024 tarihinde Sosyal Medya Platformu üzerinden İçişleri Bakanlığımızı etiketleyerek paylaşılan ihbar sonucu, İçişleri Bakanlığımızın ismi kullanılarak kimlik kartları düzenlenmiş olduğu tespit edilmiştir.



Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ihbarın… pic.twitter.com/QtgM0RQY5c — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 12, 2024

SARAY’DAN ÇIKTI

Gözaltına alınanın Ak Gençlik Ocakları Başkanı Ferhat Aydoğan ise 2 ay sonra serbest bırakılmıştı. Aydoğan ise şimdilerde Saray’da ortaya çıktı. Yerlikaya’nın, "Gereği yapıldı" notuyla paylaştığı Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Oktay Saral’ın Saray’daki ofisine gitti. Aydoğan’ın yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Sn. Oktay Saral’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret ettik. Nazik kabulleri ve kıymetli sohbetleri için teşekkür ediyoruz” notuna yer verdi.