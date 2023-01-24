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İçişleri Bakanı Soylu, Romen mevkidaşı Bode ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Romanya İçişleri Bakanı Lucian Bode ile görüştü. Soylu, iki ülkenin her alanda birbirine destek verdiğini ifade ederek, "Diplomatik ilişkilerimizin 145. yılına yakışan bir ilişkiyi sürekli sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 11:31
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İçişleri Bakanı Soylu, Romen mevkidaşı Bode ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Soylu, Romen mevkidaşı Bode ile görüştü
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Bode, İçişleri Bakanlığındaki görüşme öncesi şeref defterini imzaladı.

Konuk mevkidaşını makamında ağırlayan Soylu, Türkiye'nin Romanya ile tarihsel, kültürel ve askeri bağları bulunduğunu belirterek, Romanya'da 70 bin civarında Türk-Tatar soydaşı ve iş insanı bulunduğunu söyledi.

Soylu, iki ülkenin her alanda birbirine destek verdiğini ifade ederek, "Diplomatik ilişkilerimizin 145. yılına yakışan bir ilişkiyi sürekli sürdürüyoruz." dedi.

İki ülkenin birçok uluslararası ve bölgesel platformda bir arada olduğunu kaydeden Soylu, "Ayrıca Romanya, Avrupa Birliği yolculuğumuzda da bizi yalnız bırakmayan ülkelerin başında gelmektedir. Kısa vadeli hedefimiz 10 milyar doları ticarette yakalamanın da büyük bir mutluluğu içindeyiz. İnşallah 15 milyar dolara da hep birlikte hem bu dostlukla hem işbirliğiyle ulaşacağız." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki ülkenin başta terör, sınırı aşan suçlar, göç, uyuşturucuyla mücadelede samimi dostluğu ve işbirliğinin diğer ülkelere örnek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle bakanlıklarımız arasındaki bu ilişki, ülkelerimizin arasındaki ilişkiyi de güçlendirici bir mahiyettedir. Bugün de verimli bir toplantı gerçekleştireceğimize ve bu toplantıdaki yol haritamızı bundan sonra birlikte çok güçlü bir şekilde yürüteceğimize olan inancım tamdır."

Romanya İçişleri Bakanı Lucian Bode de ziyaretinin Romanya için önemli bir yıl dönümünde yapıldığını belirterek, "Bugün Romanya Beyliklerinin birleşmesinin 164'üncü senesini kutluyoruz. Aslında beyliklerin birleşmesiyle Romanya ulusal devletinin kuruluşunun birinci adımını gerçekleştirmiş olduk. Hiç şüpheniz olmasın 29 Ekim'de Cumhuriyet'inizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde yanınızda olacağız." ifadesini kullandı.

Bode, görüşmede, gündem maddelerinin çok yoğun ve karmaşık olduğunu bildirerek, şöyle devam etti:

"Gündem maddelerimiz, sınırı aşan yasa dışı göç, sınırlarımızı koruma, polis işbirliği ve acil durumlarda müdahale konularını içeriyor. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'da açmış olduğu absürt bir savaştan da bahsedeceğiz. Bütün bu konuları açık yüreklilikle konuşacağız, konuşabileceğiz. Sizin de az önce ifade ettiğinizi gibi gerçek dostlar arasında konuşacağız, bu tür işbirlikleri etrafımızdaki iyiliği artıracak ve kötülüğü azaltacak. Geçen senenin sonlarına doğru gerçekleştirdiğimiz video konferans toplantısından da bir deyiminizi kaydettiğim gibi 'Komşu komşunun külüne muhtaçtır."
 

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