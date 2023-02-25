Süleyman Soylu: 1 dakika bile güvenlik zafiyeti yaşanmadı. Yağma ve talan görüntüleri gelmişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesinde yaşanan talan ve yağma görüntüleriyle ilgili konuşan Soylu, “Herhangi bir güvenlik zafiyeti 1 dakika bile yaşamış değiliz” dedi.

Soylu’nun açıklamaları şöyle:

Diyarbakır'ımıza hem bütün depremde etkilenen 11 vilayetimize geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yerkürenin en büyük depremlerinden bir tanesiyle karşı karşıyayız. Bu afetin büyüklüğünü deprem olarak tanımlamak bu afeti tam olarak anlatamamak gibi bir anlayışla bizi karşı karşıya bırakır.

“1 DAKİKA BİLE ZAFİYET YAŞANMADI”

Bu kadar insanı etkileyen dünyada da birçok afetle karşı karşıya kalındığını görmedik. Milyonlarca ton enkaz... Hatay'ın Antakya'sında hesap yaptık. 15 milyon ton.

26 binin üzerinde arama-kurtarma çalışması yapılan bina var. Devlet olarak da millet olarak da STK'lar olarak da bu afete karşı direndik ve bugün 20. günündeyiz. Bir taraftan arama-kurtarma çalışmalarımız tamamlandı. Diğer taraftan enkaz çalışmalarımız başladı.

Her tarafa en kısa süre içinde gidildi. Bu arada güvenlik sağlandı. Münferit olayların dışında toplumu etkileyecek herhangi bir güvenlik zafiyeti 1 dakika bile yaşamış değiliz. Ülkemiz, milletimiz, devletimiz, bütün kurum ve kuruluşlarımız el birliğiyle de büyük bir sorumlulukla burada deprem bölgesinde çalışmaya devam etmiştir.

“ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARINI TAMAMLADIK”

Bozdağ’ın konuşmaları ise şu şekilde:

Devlet millet dayanışması bu son yaşananları gösterdi ki aziz Türk milletinin göstergesidir. Herkese ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Diyarbakır nezdinde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarını tamamladık. Şu anda Diyarbakır'ımızda vefat edip de kimliklendirilmesi yapılmayan hiçbir kardeşimiz kalmamıştır.

Hiçbir enkaz delil tespiti yapılmadan kaldırılmadı. Yıkılan binalarda delil tespit işlemi büyük oranda tamamlandı. 642 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 79'u müteahhit 184 kişi tutuklandı. Hırsızlıktan 179, yağmadan 4 kişi tutuklandı.