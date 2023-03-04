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Bakan Süleyman Soylu: Hatay'da su sıkıntısı olduğu yönündeki açıklamalara suç duyurusunda bulunacağız!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da yaşanan 'su sıkıntısı' çağırılarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "İlk günden itibaren stoklarımızda su bulunuyor ve her geçen gün artıyor. Yalan üreten hesaplarla ilgili gerekli suç duyuruları yapılmakta ve Emniyet Siber Daire Başkanlığımız tarafından konu hassasiyetle takip edilmektedir." dedi..

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 17:30
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Hatay'da su sıkıntısı olduğu yönündeki iddialara açıklama

Bakan Süleyman Soylu: Hatay'da su sıkıntısı olduğu yönündeki açıklamalara suç duyurusunda bulunacağız!
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden biri olan Hatay'da yaşanan içme suyuna erişim sorunuyla ilgili sosyal medyadan çok sayıda çağrı yapılmış, destek talep edilmişti.

Büyükşehir Belediyesi de kentteki acil içme suyu probleminin artarak sürdüğünü açıklamıştı.

SOYLU'DAN AÇIKLAMA: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'daki su sıkıntısını spekülasyon olarak değerlendiren sosyal medya paylaşımında, "Hatay'dayız. Dün akşamdan itibaren organize bir şekilde malum sosyal medya kullanıcıları, “su ihtiyacı var” diyerek, spekülasyon yapıyor" dedi.

Soylu, "İlk günden itibaren stoklarımızda su bulunuyor ve her geçen gün artıyor. Depremzedelerimize de sürekli dağıtıyoruz. Buna rağmen deprem bölgesini “unutmadık” demek için yalan üreten hesaplarla ilgili gerekli suç duyuruları yapılmakta ve Emniyet Siber Daire Başkanlığımız tarafından konu hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerini kullandı. 

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