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Soylu'nun yardımcısı da çift maaşlı çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda tartıştığı sırada simit peynir yemeye devam etmesiyle gündem olan yardımcısı İsmail Çataklı ile Bakan Kasapoğlu’nun yardımcısı Sinan Aksu'nun çift maaş aldığı iddia edildi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 10:37
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yardımcısı İsmail Çataklı da çift maaşlı çıktı

Soylu'nun yardımcısı da çift maaşlı çıktı
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Devasa ve lüks konut projelerini inşa ettiren kamu kuruluşu Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., son günlerde yandaşlara verdiği ihaleler ve sattığı arsalar nedeniyle tartışma konusu. Gözlerin çevrildiği Emlak Konut’un 7 kişilik yönetim kurulunda dikkat çeken isimlerin yer aldığı ortaya çıktı.

Emlak Konut’un en fazla dikkat çeken yönetim kurulu üyelerinden biri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yardımcısı İsmail Çataklı. Çataklı’nın bakan yardımcılığı maaşının yanı sıra Emlak Konut’tan da maaş aldığı iddia edildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Soylu’nun geçtiğimiz günlerde Meclis’te HDP’lilerle tartıştığı sırada Çataklı, simidine peynir sürüp yemeye devam edince sosyal medyada gündem olmuştu. Gayrimenkul sektörüyle bir ilgisi bulunmayan Çataklı’nın 1 Ağustos 2022 tarihinden beri Emlak Konut’un yönetiminde yer aldığı ifade edildi.

YARDIMCILARA ÇİFTER ÇİFTER MAAŞ

İmam hatip lisesi, tarih bölümü mezunu Gençlik ve Spor Bakanı’nın yardımcısı Sinan Aksu’nun da Emlak Konut’un yönetimindeki bir başka çift maaşlı bürokrat olduğu öğrenildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un özel kalem müdürü olarak görev yapan Burak Demiralp de Emlak Konut’un yönetiminde yer alıyor.

TOKİ başkan yardımcıları Hakan Akbulut ile Mustafa Levent Sungur da aynı zamanda Emlak Konut’un yönetim kurulu üyesi. Emlak Konut’un yönetim kurulu başkanı Ertan Keleş de AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde üst düzey yöneticilik yaptı. Keleş, 2018 yılında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı danışmanıydı.

SOYLU, TARTIŞIRKEN SİMİT YEMEYE DEVAM ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP'li Rıdvan Turan arasında el kaldırma gerginliği yaşandı.

Soylu, Turan'a "Elini kaldırma. Terörist bozuntusu terbiyesiz" dedi.

AKP'li Bakan Soylu ile HDP'liler arasında gerginlik yaşanırken Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın çay içip, simidine peynir sürüp yemesi dikkat çekti.

Çataklı'nın yanı başındaki Soylu yerinden fırlamak üzere görünürken Çataklı sakince simit yemeye devam etti.

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Garip
29.11.2022 11:36
Bunlarin boğazından helal lokma geçmez,helal boğazlarına tıkanır.hqrqm yemezlerse rahat edemezler.balli 2.3 maaş alırlar sonrada,ekonomi çok iyi derler bu hatamzadeler  
 
AKM
29.11.2022 11:35
bunları mualefet tespit edip seneye katmerli geri almasını bilir haramzadeler in topunun burnundan fitil, fitil gelir inşallah  
 
Yalan dünya
29.11.2022 11:28
Birden çok haketmedikleri maaşı alanlara haram olsun. Çünkü yetim hakkı yiyorlar. Inanclari olsaydı bunu yaparlar mıydı.  
 
TÜM YORUMLAR (18)
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