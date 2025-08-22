İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu, ekipler durmuyor! 3 milyon 40 bin 771 adet ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya; İstanbul'un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verirken, uzmanlar bu operasyonun Türkiye’deki narkotik suçlarla mücadeledeki etkisini değerlendirdi.

OPERASYONUN DETAYLARI: TARİHİ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından yürütülen operasyon, İstanbul ve Kocaeli’nde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul’un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli’nin Gebze ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap, 52,5 kilo katkı maddesi ele geçirdik. Operasyonda 9 şüpheliyi yakaladık” ifadelerine yer verdi.

Operasyon, 2 bin 548 ekip, 6 bin 350 personel, 18 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla titizlikle yürütüldü. Ele geçirilen uyuşturucu hapların sentetik ecza türü olduğu ve katkı maddelerinin yaklaşık 5 milyon adet daha uyuşturucu hap üretimi için kullanılabileceği belirtildi. Bu miktar, Türkiye’de son yıllarda tek bir operasyonda ele geçirilen en büyük uyuşturucu miktarlarından biri olarak kayıtlara geçti.

İstanbul’un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda;

❌ 3 Milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap,

❌ 52,5 Kg Katkı Maddesi ele geçirdik❗️



⛔ Operasyonda 9 şüpheliyi yakaladık.…

TÜRKİYE’DE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE: RAKAMLARLA SON DURUM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Haziran 2023’ten bu yana Türkiye genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 80 bin 775 kişinin tutuklandığını duyurdu. Ayrıca, 2025 yılında 73 ilde düzenlenen operasyonlarda 479 kilogram uyuşturucu madde ve 783 bin 80 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, bin 695 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya, “Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir” diyerek, operasyonların kararlılıkla süreceğini vurguladı.