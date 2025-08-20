Bakan Yerlikaya duyurdu: 5 ilde operasyon, 43 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyal ele geçirildiğini kaydetti. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"5 il merkezli jandarmamız tarafından ‘yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık’ suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; hesaplarında 1 milyar TL işlem hacmi bulunan 43 şüpheliyi yakaladık. 8'i tutuklandı. 29’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Antalya, Muğla, Şanlıurfa, Amasya ve Düzce merkezli Gaziantep, Hatay, İzmir, İstanbul, Mersin, Bursa, Aydın, Kayseri, Kocaeli, Adana, Ankara, Kahramanmaraş, Ordu, Isparta, Sakarya ve Sivas’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformları üzerinden sahte "elektrikli bisiklet, cep telefonu satışı ve yatırım danışmanlığı" ilanlar vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi ve bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyal ele geçirildi."