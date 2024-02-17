İçişleri Bakanı Yerlikaya'tan torbacı operasyonu açıklaması

Kaynak: DHA
İçişleri Bakanı Yerlikaya'tan torbacı operasyonu açıklaması
Polisten 'narkogüç 50' operasyonu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamayla operasyonda 1663 torbacının 1 milyor 936 bir hapla yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da beş günden bu yana devam eden 'Narkogüç 50' operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu

İstanbul'da 5 gündür torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik yapılan "NARKOGÜÇ 50" operasyonunda 1663 kişinin yakalandığını açıkladı.

Operasyonlarda 1663 torbacının gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, 461 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 936 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydetti.

1663 şüphelinin yakalandığını vurgulayan Yerlikaya, 167 kişinin tutuklandığını belirtti. Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Uyuşturucu tacirlerini teröristlerden farklı görmüyoruz. Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" dedi..

Operasyonlarda 10 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği ile Çok miktarda döviz ve 657 bin Türk Lirasına el konuldu.

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