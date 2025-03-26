İçişleri Bakanı'nda vali ve emniyet müdürlerine teşekkür

Düzenleme: Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı'nda vali ve emniyet müdürlerine teşekkür

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile başlayan gösterilerin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya vali ve emniyet müdürlerine tebrik etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Büyük bir özveriyle görevini yapan başta İstanbul Valimiz ve Emniyet Müdürümüz olmak üzere valilerimizi, emniyet müdürlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Yasadışı eylemlere karşı büyük bir özveriyle görevini yapan başta İstanbul Valimiz ve Emniyet Müdürümüz olmak üzere valilerimizi, emniyet müdürlerimizi tebrik ediyorum. Her türlü provokasyona karşı sabırla karşı duran, sağduyuyla görevlerini ifa eden kahraman polislerimizle iftihar ediyorum. Güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini her daim korumaktadır, korumaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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