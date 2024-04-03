İçişleri Bakanlığı 1608 personel alacak. Başvuru şartları belli oldu?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Merkez teşkilat için 96, taşra teşkilatı için ise 1512 pozisyonun açık olduğunu belirtti.

Adaylar, lisans, ön lisans ve lise düzeyinde eğitim almış olup, KPSS puanlarına ve tercih sıralamalarına göre 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden sözlü sınavlara başvurabilecekler.

Sınavlar, 27 Mayıs-11 Haziran 2024 tarihleri arasında, bakanlık merkezi ve 8 ilde kurulacak 12 komisyon tarafından yapılacak.

Ayrıca, 112 Acil Çağrı merkezlerinde çalışacak 450 Çağrı Karşılama personeli, Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden mezun olan adaylar arasından seçilecek. İlgili sınav duyuruları Resmi Gazete, bakanlık ve valiliklerin internet sitelerinde yayımlanacak.