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İçişleri Bakanlığı, 18 yaş üstü kadınlara SMS ile KADES'i indirme linki gönderdi

İçişleri Bakanlığı, 18 yaş üstü kadınlara Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) indirmesi için SMS yoluyla link iletti.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 15:23
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İçişleri Bakanlığı 18 yaş üstü kadınlara Kadın Destek Uygulaması'nı indirmesi için SMS yoluyla link iletti

İçişleri Bakanlığı, 18 yaş üstü kadınlara SMS ile KADES'i indirme linki gönderdi
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İçişleri Bakanlığı, 18 yaş üstü kadınlara Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) indirmesi için SMS yoluyla link iletti.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca, 18 yaş üstü kadınların cep telefonlarına SMS yoluyla gönderilen mesajda "Tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanındayız." ifadeleri yer aldı.

Mesajla birlikte linki gönderilen KADES uygulaması, faaliyete geçtiği 2018'den bu yana 4 milyon 492 bin 318 kez indirildi. Bu kapsamda alınan 581 bin 894 ihbardan 345 bin 792'si asıllı, 236 bin 102'si ise asılsız oldu.

KEDES'te yıl sonuna kadar 5 milyon indirilme sayısına ulaşılması hedefleniyor.

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