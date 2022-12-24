İçişleri Bakanlığı'ndan ''İBB'ye terör soruşturması'' açıklaması

İçişleri Bakanlığı, İBB'ye bağlı kuruluşlar ve şirketlerinde işe alınan personeller için başlatılan, "terör soruşturması"na ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İBB’de ve bağlı şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin çalıştırıldığı ihbarları üzerine 2021'de özel teftiş başlatıldı. Görevlendirilen 8 kişilik teftiş heyeti 2022'de özel teftişi tamamladı. Özel teftişte; İBB ve şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı/iltisaklı bin 668 kişi çalıştığı, ön incelemeye tabi 505 kişiden 484’ünün güvenlik soruşturması yapılmadan işe alındığı anlaşıldı. Sorumlular hakkında 09/12/2022'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu" denildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan basın açıklaması şöyle:

“Bazı basın yayın organlarında; 'Belediyelerde 31/07/2022'den önce işe alınmış olan terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı kişiler çalıştırılıyor ve bu kişilere dokunulamıyor ise bunun sorumlusunun belediyeler değil il valileri veya İçişleri Bakanı olduğu' şeklinde maksatlı yazıların yer aldığı görülmüştür.

Bakanlığımızca, belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği gibi, bakanlığımıza intikal eden ihbarlar ve kamuoyuna yansıyan haberler üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ataşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Belediyesi ve diğer bazı belediyelerde inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.

Bu bağlamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin çalıştırıldığına ilişkin ihbarlar üzerine bakanlık makamının 20/12/2021 tarihli onayı ile özel teftiş başlatılmıştır. Mülkiye, Ticaret ve Maliye müfettişleri ile MASAK Uzmanından müteşekkil 8 kişilik teftiş heyeti tarafından yürütülen özel teftiş 26/08/2022'de tamamlanmıştır.

Özel teftiş kapsamında yapılan incelemelerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, İETT ve belediye şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı bin 668 kişi çalıştığı tespit edilmiştir. Bunlardan 505 kişinin haklarındaki kayıtların işe girişlerine engel teşkil edebileceği değerlendirildiğinden, sorumlular hakkında bakanlık makamının 06/06/2022 tarihli onayı ile araştırma/ön inceleme başlatılmıştır.

İncelemeye tabi 505 kişiden 484’ünün güvenlik soruşturmaları yapılmadan, dolayısıyla terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı olup olmadıkları araştırılmadan ve/veya durumları değerlendirilmeden işe alındıkları anlaşılmıştır. Kamu kurum ve kurulularında çalışmakta iken KHK ile kamu görevinden ihraç edilen 21 kişinin ilgili KHK’larda, “ihraç edilen kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak kamu görevinde çalıştırılamayacakları” belirtilmesine rağmen şirketlerde işe alındığı, PKK/KCK Terör Örgütü ile irtibatlı veya iltisaklı olan 432 kişiden 6’sının PKK/KCK Terör Örgütü adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyette bulunduğu, 36’sının PKK/KCK, “Sözde Değer Ailesi” mensubu olduğu tespit edilmiştir.

Terör suçlarının soruşturulması genel hükümlere göre, cumhuriyet savcılıkları tarafından yürütüldüğünden, terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin işe alım süreçlerinde sorumlulukları bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, İETT ile şirketlerinin yetkilileri hakkında düzenlenen 06/12/2022 tarihli tevdi raporu, bakanlığımızca 09/12/2022'de gereğinin takdir ve ifası için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettirilmiştir.

Yukarıda belirtildiği üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 06/06/2022'de başlatılan soruşturma 06/12/2022'de tamamlanmıştır. Bu durumda, 31/07/2022 tarihi veya öncesinde yani soruşturma devam ederken valilik veya İçişleri Bakanlığı'nca kamu görevinden çıkarmaya ilişkin bir işlem tesis edilmesine olanak bulunmadığı nettir.

Diğer taraftan, mer-i mevzuata göre belediye çalışanlarının atanma şartlarını taşıyıp taşımadığını değerlendirme ve atama yetkisinin münhasıran belediye başkanlarına ait olduğu, atanma şartlarını taşımayanları atamaları halinde bundan hukuken sorumlu olacakları açıktır. Belediye şirketlerinde ise, çalışanları işe alma ve işten çıkarma yetkisi değerlendirme komisyonu kararı üzerine kendi yetkili mercilerine aittir.

Dolayısıyla başka mercilere sorumluluk yüklemeye yönelik mesnetsiz iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."