İçişleri Bakanlığı'ndan Tekirdağ Belediyesi'ne soruşturma. CHP’den sert tepki!

İçişleri Bakanlığı'nın, depremzedelerin kaldıkları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu iddiası üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri hakkında başlattığı soruşturmaya tepki gösteren CHP'li Seyit Torun, "İktidarın, algı oyunlarıyla milletimizi kandırmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanlığı'ndan Tekirdağ Belediyesi'ne soruşturma. CHP’den sert tepki!

İçişleri Bakanlığı, "depremzedelerin seçimden hemen sonra kaldıkları otelden çıkarılmaya çalışıldığı" iddialarına yönelik Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğer sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin, seçimlerden hemen sonra bulundukları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu yönündeki iddialar hatırlatıldı.

Açıklamada, "İddialar üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve sorumluluğu tespit edilecek diğer belediye görevlileri hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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CHP'DEN SERT TEPKİ: ALGI OYUNU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İçişleri Bakanlığı’nın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hakkında başlattığı soruşturmaya ilişkin "Buradan belediyemize saldırıp soruşturma açmak algı operasyonudur. Depremde vatandaşlarımızı enkaz altında çaresiz bırakan, afet yerinde çadır satan iktidarın, algı oyunlarıyla milletimizi kandırmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Torun, İçişleri Bakanlığı’nın ‘Depremden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin, seçimlerden hemen sonra bulundukları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu’ yönündeki iddialarla ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hakkında başlattığı soruşturmaya tepki gösterdi.

Büyükşehir belediyesinin depremzedeleri 8 Şubat’tan bu yana misafir ettiği ve süre uzatımı yapılarak konaklama hizmetinin devamının sağlandığına dikkat çeken Torun, "Valiliğin vermediği hizmeti veren, depremzedelerimizi açta açıkta bırakmayan belediyemizi yalanlarla karalamak vicdansızlıktır" dedi.

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Torun, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz, 569 depremzedemizi 8 Şubat’tan bu yana misafir ederek, ihtiyaçlarını karşılıyor. Otel anlaşması sona erince, süre uzatımı yapılarak hizmetin devamı sağlanıyor. Buradan belediyemize saldırıp soruşturma açmak algı operasyonudur. Prim vermeyiz. Tekirdağ’da AFAD’ın ve Valiliğin vermediği hizmeti veren, depremzedelerimizi açta açıkta bırakmayan belediyemizi yalanlarla karalamak vicdansızlıktır. Depremde vatandaşlarımızı enkaz altında çaresiz bırakan, afet yerinde çadır satan iktidarın, algı oyunlarıyla milletimizi kandırmasına izin vermeyeceğiz.

Soruşturmayla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 vilayeti etkileyen deprem felaketinden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin, seçimlerden hemen sonra bulundukları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu yönündeki iddialar üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve sorumluluğu tespit edilecek diğer belediye görevlileri hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır."

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