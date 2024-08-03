İçki içenleri içmeyen bıçakladı

Kanlı saldırı Mahalle Karanfil Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde saat 01.00'da geldi. 50 yaşındaki Muhammed A., iddiaya göre site bahçesinde alkol alan komşuları 23 yaşındaki Asım B. ve 49 yaşındaki Tofik B.'yi uyardı.

O sırada şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Muhammed A. elindeki bıçakla komşuları Asım B. ve Tofik B.'yi bıçakla yaraladı. Olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.