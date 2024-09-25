İçki şişedeki gibi durmadı: 1 ölü

Kaynak: İHA
İçki şişedeki gibi durmadı: 1 ölü

Karaman’da bir kişi evinde birlikte alkol aldığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü. Apartman sakinleri "Alkol şişede durduğu gibi durmadı. Bir can gitti" yorumunu yaptı.

Alacasuluk Mahallesi 488. Sokak’ta bulunan 3 katlı Mesut Apartmanında oturan U.K. (49), evine çağırdığı alt kat komşusu Murat Kocadaş (68) ile birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra U.K. ile Murat Kocadaş arasında küfürleşme yüzünden tartışma çıktı.

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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.K. eline geçirdiği bıçakla Murat Kocadaş’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde evden çıkan Kocadaş ise apartmanın koridoruna düşerken, U.K. de 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak arkadaşını bıçakladığını söyledi.

Bunun üzerine adrese hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi kanlar içerisinde apartmanın koridorunda yatan Murat Kocadaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Murat Kocadaş’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Aşırı derecede alkollü olduğu öğrenilen U.K. ise polis tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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