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Tiryakilere kötü haber. Sigara ve içkiye gelen ÖTV zam oranı belli oldu

TÜİK'in enflasyon verilerini duyurmasının ardından içki ve sigaraya gelen ÖTV zammının oranı da belli oldu. ÖTV tutarlarındaki otomatik artış, yüzde 22.29 oldu. 

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 11:36
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İçki ve sigaraya gelen ÖTV zam oranı belli oldu

Tiryakilere kötü haber. Sigara ve içkiye gelen ÖTV zam oranı belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) verilerini açıklamasıyla birlikte, alkol ve tütün ürünleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarındaki otomatik artış oranları da belli oldu.

Geçen yılın ikinci yarısında Yİ-ÜFE yüzde 22.29 oranında artış gösterdi.

Bununla birlikte alkol ve tütün ürünleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarları da bu oranda artırılacak.

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zafer partisi
3.01.2023 12:32
zama zam sandıkta tada zam  
 
vatandaş
3.01.2023 11:49
nekadar özel bir memkette yaşıyoruz! yani bir bedeli olmalı :)  
 
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