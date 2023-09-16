İçme suyu bekleyen depremzedelere gazoz

AKP'li İskenderun Belediyesi, deprem bölgesindeki en önemli sorunlardan biri olan soğuk içecek alımı için ihaleye çıktı. İçme suyu bekleyen depremzedeye gazlı içecek dağıtılacak.

İçme suyu bekleyen depremzedelere gazoz

Fatih Tosyalı’nın başkanlığını yaptığı İskenderun Belediyesi, “Soğuk İçecek Alımı” ihalesi düzenledi. Belediyenin 11 Ağustos’ta, Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirdiği ihalede yalnızca bir geçerli teklif olması dikkat çekti.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Yaklaşık maliyetin 3 milyon 444 bin TL olarak belirlendiği ihaledeki tek teklifin sahibinin Mehmet Haştaş olduğu bildirildi. İhalede rakipsiz olan Haştaş’ın, 2014 yılında AKP Adana İl Başkanı seçilen Fikret Yeni'nin listesinden il yönetimine girdiği öğrenildi.

icme-suyu-beklyen-depremzedeye-gazoz1.jpg

HAŞTAŞ’A 2,6 MİLYON TL

İhale komisyonu, 2014-2019 döneminde AKP'de aktif siyaset yapan Haştaş’ın teklifi üzerinde yaptığı değerlendirmenin ardından imza için “Olur” verdi. İskenderun Belediyesi ile Mehmet Haştaş arasında 4 Eylül’de 2 milyon 681 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

İhale kapsamında Haştaş’ın gıda şirketinden alınan soğuk içeceklerin bir bölümünün belediye büfelerinde satılacağı, bir bölümünün ise konteyner kentlerde dağıtılacağı belirtildi. İhale ile alınacak bazı içecekler, “Kutu kola, sade soda, meyveli soda, sade gazoz ve şalgam” olarak sıralandı.

icme-suyu-beklyen-depremzedeye-gazoz.jpg

Hatay’a bağlı İskenderun’da depremzedelerin yaşadığı sorunlar halen giderilemedi. Hasarlı binaların susuz yıkımı nedeniyle ilçeyi toz bulutu kaplarken içme suyu sorunu da çözülemedi. Su olanakları kısıtlı depremzedeler, salgın hastalıktan endişe ediyor.

me-suyu-beklyen-depremzedeye-gazoz7.jpg

İlgili Haberler
Bunun adı vicdansızlık: Depremzedelere gönderilen yardım kolilerini saklayıp parça parça satmışlar
Aylardır çadırda yaşayan depremzedelerden konteyner isyanı. Erdoğan 'çadırda kimse kalmadı' demişti
Depremzedeye vergi borcu çıkardılar. Depremde her şeyini kaybeden insana bu yapılır mı
Depremzedeleri dolandıranlara operasyon
Depremzedeleri dolandıranlara operasyon
Depremzedelere verilen eşya yardımı sözü unutuldu
Yolda kedi seven Muhammed’i otomobil ezdi. Depremzede anne oyuncağı ve biberonuna sarılarak ağladı
Öne Çıkanlar
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Son Haberler
Yerde yattı tedavi olmayı bekledi. Dağdan düşen kayalar yaraladı Güncel
Yerde yattı tedavi olmayı bekledi. Dağdan düşen kayalar yaraladı
Adana Demirspor'a Senegalli stoper Spor
Adana Demirspor'a Senegalli stoper
‘Seni aldırırım’ diyen hâkime vatandaştan ders Güncel
‘Seni aldırırım’ diyen hâkime vatandaştan ders
Tarlada kilosu 30 markette 239 TL. Hasadı başladı çiftçi geçen yılı mumla arıyor Güncel
Tarlada kilosu 30 markette 239 TL. Hasadı başladı çiftçi geçen yılı mumla arıyor
Türkiye'den Libya'ya yardım Güncel
Türkiye'den Libya'ya yardım
MSB, Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma mesajı paylaştı Güncel
MSB, Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma mesajı paylaştı
Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran'ın yeni adresi belli oldu Magazin
Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran'ın yeni adresi belli oldu