İçme suyu hattına peş peşe saldırı!

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde içme suyu hattına ikinci kez zarar verildi.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde içme suyu hattına ikinci kez zarar verildi. Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, ilçenin içme suyu hattına yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Kıbrıscık ilçesine içme suyu sağlayan hatta zarar verildi. Bölgede yaşayanlar, içme suyu hattının geçtiği yere gidip tahribatın yaşandığı alanı görüntüledi. Belediye ekipleri içme suyu hattının onarılması için çalışma başlattı.

Profesörden korkutan afet uyarısı: İnsanı zehirlemesi söz konusu!Profesörden korkutan afet uyarısı: İnsanı zehirlemesi söz konusu!

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen'de su hattının tahrip edilmesine tepki göstererek, "Bir hafta içinde Kıbrıscık su hattına ikinci saldırı. Bugün hat boyunda tahrip edilen yerlerin tamirine başladık. İçme suyunda bakımdan dolayı halkımızın içme suyunu kullanırken, tedbir almaları önemle rica olunur. Bölgede yapılan incelemelerde failler tespit edilmiş olup yasal işlem yapılmıştır" dedi.

