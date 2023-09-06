İçme suyundan yüzlerce vatandaş zehirlendi. İlçe hastanelik oldu

Amasya’nın Taşova ilçesinde içtikleri şebeke suyundan zehirlenerek hastanede tedavi edilen kişi sayısı 370’i geçtiği bildirildi.

KAYNAK: İHA
İçme suyundan yüzlerce vatandaş zehirlendi. İlçe hastanelik oldu

Taşova Belediyesi ekiplerinin içme suyu hattında yaptığı onarım çalışmasının ardından önceki gün akşam saatlerinden itibaren bölge halkında ateş, bulantı ve kusma gibi şikayetler görüldü.

İlk saatlerde 150 kişi hastaneye başvurdu. Bu sayı dün 211’i buldu. Tedavi edilen kişi sayısı bugün ise 370’i geçti.

Hastaneye başvurular azalırken, vakaların çıkış nedenine ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

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Tedbir amacıyla ilçe genelinde bir gün süreyle su kesintisi uygulanırken, depo ve içme suyu hattında genel temizlik gerçekleştirildi. Sonrasında şebekeye yeniden su verildi.

Vakaların başlamasından bu yana tedavi olarak taburcu edilen hasta sayısı 370’i geçti. Bugün öğle saatlerinden itibaren başvurular azaldı. Amasya Valiliği, olayın kaynağının tespitine yönelik araştırma ve analizlerin titizlikle yapıldığını duyurmuştu. İncelemenin sonuçlarına ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

İlçede çay ocağı işleten Mesut Bulut, "Şebeke suyunu şu an ön yıkamada kullanıyoruz. Bardaklar, tabaklar zaten bulaşık makinesinde uygun bir şekilde yıkanıyor. Hemen karton bardak ve hazır su alarak önlemimizi en baştan almıştık. O yüzden bir sıkıntı yaşamadık” dedi.

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