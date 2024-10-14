İçme suyunun yolculuğuna tanıklık ettiler

Kaynak: İHA
İçme suyunun yolculuğuna tanıklık ettiler

Erzurum'da ortaokul öğrencileri ESKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Arıtma Tesislerini ziyaret ederek içme suyunun yolculuğuna tanıklık etti.

Erzurum'da ortaokul öğrencileri evlerinde ve işyerlerinde kullandıkları suyun yolculuğunu yerinde gördü.

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Erzurum'un Palandöken İlçesi'nde bulunan Saltukbey Ortaokulu öğrencileri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Arıtma Tesislerini ziyaret ederek suyun evlere ulaşan yolculuğunu yakından gözlemleme fırsatı buldu. Gezi kapsamında öğrenciler, suyun Palandöken Barajı'ndan uzun bir yolculuktan sonra arıtılarak evlere nasıl güvenli bir şekilde ulaştırıldığını yerinde öğrendi. Tesis yetkilileri, öğrencilere suyun arıtma aşamalarını detaylı bir şekilde anlattı ve su kaynaklarının korunmasının önemi vurgulandı.

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