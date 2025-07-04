İcradan satılık yangın söndürme uçakları! Herkes 'nerede bu uçaklar?' diyordu

Türkiye genelinde birçok bölgede etkili olan orman yangınları devam ederken, yangın söndürme uçaklarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ORMAN YANGINLARI SÜRERKEN UÇAKLAR SATILIK LİSTESİNDE

Ülke genelinde bu hafta çıkan 624 yangının ardından, yangın söndürme uçaklarının yetersizliği kamuoyunda yeniden gündeme taşındı.

YANGINLARLA MÜCADELE SÜRERKEN SERT ELEŞTİRİLER GELDİ

Hatay, İzmir, Sakarya ve Muğla gibi şehirlerde meydana gelen yangınlar ciddi zararlara yol açtı. Yangın söndürme uçaklarının etkin kullanılmadığına yönelik eleştiriler kamuoyunda sıkça dile getirilirken, bu araçların mevcut durumu sorgulanmaya başladı.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI İCRALIK OLDU

Küçük Saat’in haberine göre, Türk Hava Kurumu’na (THK) ait toplam 8 adet CL-215 model amfibik yangın söndürme uçağının icradan satışa çıkarıldığı belirlendi. THK’nın Akbank ve Albaraka Türk Katılım Bankası’na olan borçları nedeniyle uçakların satış süreci başlatıldı.

SATIŞ MAHKEME KARARIYLA YÜRÜTÜLÜYOR

Yaklaşık maliyeti 37 milyon 685 bin dolar olan yangın söndürme uçaklarının, Ankara Sulh Ceza Mahkemesi Satış Memurluğu bünyesinde satışa çıkarıldığı ve ihalenin çevrim içi olarak yürütüldüğü bildirildi.

KULLANILIP KULLANILMADIĞI BİLİNMİYOR

29 Mayıs tarihinde icradan satış süreci başlatılan uçakların, devam eden orman yangınlarında aktif olarak kullanılıp kullanılmadığına dair net bir bilgi bulunmuyor. Kamuoyunda, yangınlarla mücadelede kullanılabilecek bu uçakların satış listesinde yer almasına yönelik tepkiler sürüyor.

CHP'Lİ ADEM İCRADAN SATILIK UÇAKLARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, geçtiğimiz Mayıs ayında Türk Hava Kurumu’na (THK) ait yangın söndürme uçaklarının satışa çıkarılmasına tepki göstermişti. Adem, "Yıllarca 'uçmaz' denilen, 'hurda' yaftasıyla gözden düşürülen o uçaklar, şimdi milyon dolarlık etiketlerle satışa sunuluyorsa; mesele teknik değil, siyasidir. Demek ki uçuyorlardı da, siz indirdiniz. Satılan bir uçak değildir, satılan gökyüzüdür. Susturulan bir kurum değildir, halkın hafızasıdır" dedi.