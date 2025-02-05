İdama mahkum edilen Fransız, 20 yıl sonra ülkesine döndü

Endonezya’da 2005 yılında uyuşturucu üretimine karıştığı iddiasıyla idam cezasına çarptırılan Fransız vatandaşı Serge Atlaoui, yaklaşık 20 yıl süren esaretin ardından ülkesine döndü. 61 yaşındaki Atlaoui, çarşamba sabahı Paris’e ulaştı. Fransız yetkililer, Atlaoui’nin ilk etapta bir cezaevine konulacağını ve durumunun inceleneceğini belirtti.

Eşi Sabine Atlaoui, Fransız RTL radyosuna yaptığı açıklamada, "Tamamen şaşkın durumdayım, onu yeniden görmek bizi çok mutlu etti," dedi. Dört çocuk babası olan Atlaoui, Fransa'ya dönüş yolculuğunda üç Fransız polis memuru tarafından eşlik edildi. Meslek olarak kaynakçılık yapan mahkum, 2005 yılında Endonezya’da bir fabrikada yakalandı. Fabrikada büyük miktarda uyuşturucu bulunmuş, yetkililer Atlaoui’nin üretime dahil olduğunu öne sürmüştü. Ancak Atlaoui, hakkındaki suçlamaları daima reddetti.

2015'TE KIL PAYI KURTULDU

Atlaoui, ilk etapta ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı, ancak temyiz sürecinde idama mahkum edildi. 2015 yılında idam edilmesi beklenirken Fransa’nın diplomatik çabaları sayesinde son anda cezanın infazı durduruldu. Ocak ayında Endonezya ile yapılan anlaşma kapsamında Jakarta hükümeti, mahkumun sağlık durumu nedeniyle insani gerekçelerle idam cezasını uygulamaktan vazgeçti. Avukatı Richard Sédillot, “Bu, ölüm karşısında yaşamın zaferidir” diyerek kararı değerlendirdi.

Endonezyalı yetkililer, Atlaoui'nin Fransa'daki hukuki sürecine müdahale etmeyeceklerini ve affedilmesi de dahil olmak üzere tüm yargı kararlarına saygı göstereceklerini açıkladı. Fransız yasalarına göre benzer suçlar için en yüksek ceza 30 yıl hapis olarak belirleniyor.

ENDONEZYA'NIN SERT UYUŞTURUCU YASALARI

Endonezya, dünyanın en katı uyuşturucu yasalarına sahip ülkelerinden biri olarak biliniyor. AP haber ajansına göre, ülkede şu anda 530 kişi idam cezasına çarptırılmış durumda. Bu mahkumların yaklaşık 100’ü yabancı uyruklu. Temmuz 2016’da Endonezya, biri yerli, üçü yabancı dört mahkumu idam etmişti.

Fransa’nın Jakarta Büyükelçisi Fabien Penone, Atlaoui’nin geri gönderilmesine izin verdiği için Endonezya hükümetine teşekkür etti. Yetkililer, mahkumun Fransa’daki hukuki statüsünün detaylı bir şekilde inceleneceğini duyurdu. Atlaoui’nin avukatları ise cezasının hafifletilmesi ve serbest bırakılması için girişimlerini sürdürüyor.